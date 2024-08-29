  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 1 dakikada basurdan kurtulun! Bu tarif derdinize derman olacak
Sağlık

1 dakikada basurdan kurtulun! Bu tarif derdinize derman olacak

Yeniakit Publisher
2024-08-29 10:45:00 - 2024-08-29 10:56:22
1 dakikada basurdan kurtulun! Bu tarif derdinize derman olacak

Basurdan hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmanın tarifini uzmanı açıkladı. Bakın çözüm için ne tüketmek gerekiyor…

Gün olmuyor ki insanların sağlık sorunlarına doğal çözümler gelmesin.

Son olarak basuru bir dakikada kurutan tarif geldi.

İŞTE 1 DAKİKADA BASUR'DAN KURTARAN O TARİF...

-2 adet kırmızı pancara haçlayın ve doğurayın.

-Üzerine 1 yemek kaşığı doğal elma silkesi ekleyin, 1 yemek kaşığı siyah veya sarı haşar ekleyin, karıştırın.

-Her gün sabah veya akşam, aç karnına tüketin.

-Varis, varikotel, kabızlık, hemeroid, Basur gibi şikayetlerde çok faydalıdır.

BASUR NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Basur, tıbbi adıyla hemoroid, anüs ve rektum bölgesinde bulunan damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla oluşan bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Bu durum, kişide ağrı, kaşıntı ve kanama gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Özellikle tuvalet alışkanlıkları ve yaşam tarzı, basur riskini artıran faktörler arasında yer alır.

Basurun en yaygın belirtileri arasında anüs bölgesinde rahatsızlık ve kaşıntı yer alır.

Ayrıca dışkılama sırasında ya da sonrasında kanama görülebilir.

Hastalar, dışkılama esnasında ağrı hissedebilir ve bu ağrı, bazen oturma pozisyonunda da rahatsızlık verebilir.

İleri aşamalarda, anüsten dışarıya çıkan şişlikler, yani dış hemoroidler, gözle görülebilir hale gelir.

Bu şişlikler, zamanla pıhtılaşarak daha yoğun bir ağrıya neden olabilir.

Beyin iltihabına, hafıza kaybına, ödeme, yanığa, basura, kemik erimesine iyi geliyor! Adeta çare oluyor
Beyin iltihabına, hafıza kaybına, ödeme, yanığa, basura, kemik erimesine iyi geliyor! Adeta çare oluyor

Kadın - Aile

Beyin iltihabına, hafıza kaybına, ödeme, yanığa, basura, kemik erimesine iyi geliyor! Adeta çare oluyor

Bu ot başka ot! Mide ağrısı ve basur şikayetleriniz varsa tam size göre
Bu ot başka ot! Mide ağrısı ve basur şikayetleriniz varsa tam size göre

Gıda

Bu ot başka ot! Mide ağrısı ve basur şikayetleriniz varsa tam size göre

Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda
Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Sağlık

Mardin'de asırlardır kullanılıyor! Basurun ve kabızlığın çaresi onda

Aylarca basur olduğunu sandı, bağırsaklarından gazlı bez çıktı!
Aylarca basur olduğunu sandı, bağırsaklarından gazlı bez çıktı!

Aktüel

Aylarca basur olduğunu sandı, bağırsaklarından gazlı bez çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23