1 buçuk yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlara inanamadılar

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ailesi tarafından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastanenin acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki Faruk Akman'ın yapılan tetkiklerinde bağırsağında 3 mıknatıs olduğu belirlendi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mücahit Erman tarafından gerçekleştirilen operasyonla Akman'ın bağırsağından ikisi 5 milimetre, biri yaklaşık 2 santimetre olan mıknatıslar çıkarıldı.

Dr. Erman, yapılan tetkiklerde çocuğun bağırsağındaki mıknatısların ilerlemediğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı bölgede kaldığı için aileye detaylı bilgi verdik. Mıknatısların bağırsağın duvarında bir erozyona neden olabileceğini düşündük. Bu nedenle operasyon kararı verdik. Hasta yakınlarına operasyonumuzun kapalı yöntemle başlayacağını, bu tanısal işlemin gerekirse küçük bir açık işlemle devam edeceğini söyledik. Aile sağ olsun bize güvendi. Bu nedenle ailemize teşekkür ediyoruz. Ameliyatın ardından çocuğun genel durumu iyi. Takibinde beslenmelerle ilgili herhangi bir problem olmayınca çocuk taburcu edildi."

Baba Sedat Akman da sağlık ekibine teşekkür etti.