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1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta heyecanı

Malatya 1.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:57
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta heyecanı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubu ilk maçları oynandı. 6 takımın mücadele ettiği play-off grubunda 1. Hafta maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu.


Arguvan Belediyespor ile Hakimhan Girmanaspor’un karşı karşıya geldiği müsabakada Arguvan ekibi rakibine gol yağdırırken, müsabaka 4-0 Arguvan Belediyespor’un üstünlüğüyle sona erdi. Arguvan Belediyespor bu sonuçla ikinci maçlar öncesi büyük avantaj elde etti. Gruptaki diğer müsabakada Malatya İdmanyurdu ile Battalgazi Belediyespor karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan 90 dakikayı Malatya İdmanyurdu 2-1 kazandı. Play-offun sonucu merakla beklenen bir diğer müsabakasında ise Darendespor sahasında Sanayispor’u 2-1 mağlup etti. Play-off grubunda 24 Mart Pazar günü oynanacak 2. hafta programı ise şöyle:


"Sanayispor - Malatya İdmanyurdu, Arguvan Belediyespor-Darendespor, Battalgazi Belediyespor- Hekimhan Belediyesi Girmanaspor."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:57
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