09.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







قُلْ اِنَّ رَبّ۪ي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِه۪ وَيَقْدِرُ لَهُۜ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"De ki: "Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.

Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.

O rızık verenlerin en büyüğüdür.""

(Sebe' Suresi - 39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hayır amacıyla yapılan harcamalar Allah katında karşılıksız kalma­dığı gibi gönül rızasıyla veren kişi bundan ötürü bir kayba da uğramış olmaz; onların yeri Allah Teâlâ tarafından bir şekilde doldurulur. Bu, ya yerine benzeri maddî imkânlar verilmesi ya da bitmez tükenmez bir hazine olan kanaat duygularının geliştirilmesi ve kişinin iç huzurunun arttırılması biçiminde olabilir (Zemahşerî, III, 262).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 440

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir."



(Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41)