09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Eylül 2019 Pazartesi 06:34
VAHYİN DİLİNDEN
يَعْلَمُ خَٓائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir."
(Mü'min Suresi, âyet:19) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir belâ verir de bu belâya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir."
(Ahmed b. Hanbel, V/272)
(Not: Cennet resmi temsilidir.)
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