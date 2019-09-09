09.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَعْلَمُ خَٓائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir."

(Mü'min Suresi, âyet:19) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir belâ verir de bu belâya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir."

(Ahmed b. Hanbel, V/272)



(Not: Cennet resmi temsilidir.)