0553 313 94 23

09.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Eylül 2019 Pazartesi 06:34
09.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَعْلَمُ خَٓائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir."

(Mü'min Suresi, âyet:19)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya   malına veya çoluk çocuğuna bir belâ verir de bu belâya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir."

(Ahmed b. Hanbel, V/272)


(Not: Cennet resmi temsilidir.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 06:34
  1. 09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Mü'min 19
  3. gözlerin bakışı
  4. kalplerde saklananlar
  5. bela
  6. sabır
  7. cennete erişmek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 09.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Ankara’da otomobil apartman duvarını..
    3. Başkent’te zincirleme trafik kazası:..
    4. Başkent’te bir yaya ve iki otomobile..
    5. Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş..
    6. Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı
    7. Burkina Faso'da 3 ayrı saldırı: 29..
    8. ABD Açık'ta şampiyon Nadal
    9. ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek..
    10. Ankara'da apartmana çarpan araç yan..
    11. Kuveyt Emiri Sabah'ın Trump ile..
    12. TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye..
    13. İstanbul'da zincirleme trafik kazası:..
    14. İsrail hapishanesindeki Filistinli..
    15. Önce polise yumruk attı, sonra kendini..
    16. Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü,..
    17. Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 7..
    18. Hong Konglu göstericiler ABD'den..
    19. Heniyye'den Yüzyılın Anlaşması'na..
    20. Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı..
    21. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, şehit..
    22. "Konya ASELSAN'ın etrafını karma..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Gençler 30 saatlik "dijital maratonda"..
    25. 9 ilde çıkan yangınlar kontrol altına..
    26. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    27. Kritik isim evinde ölü bulundu!
    28. 9 ilde çıkan orman yangınlarının..
    29. Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na..
    30. Manisa’da motosiklet ile otomobil..
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Anaların feryadı Kandil’de yankılanıyor
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?
    Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü uyarısı: Yeni ve çok daha büyük bir gezi mi?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
    Ahmet Yenilmez'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret