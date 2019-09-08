08.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Eylül 2019 Pazar 06:35
VAHYİN DİLİNDEN
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُواۜ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"İnkâra sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar; çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır."
(Enfal Suresi, âyet:59) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Müminin hâli ne güzeldir. Başına bir felaket gelse sabreder, bu onun için hayırdır.
Başına bir iyilik gelse şükreder, bu onun için hayırdır."
(Müslim, Zühd, 64)
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