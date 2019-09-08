08.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُواۜ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"İnkâra sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar; çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır."

(Enfal Suresi, âyet:59) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Müminin hâli ne güzeldir. Başına bir felaket gelse sabreder, bu onun için hayırdır.

Başına bir iyilik gelse şükreder, bu onun için hayırdır."

(Müslim, Zühd, 64)