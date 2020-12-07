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İSLAM 07.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-07 07:57:00 -
07.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَث۪يراً وَنِسَٓاءًۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَٓاءَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامَۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يباً 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip   yayan  rabbinize itaatsizlikten sakının.

 Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına   riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir."

 (Nisâ Suresi - 1)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“İyilik ömrü uzatır. Sadaka belayı defeder."

 (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 4608)

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