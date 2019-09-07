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07.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Eylül 2019 Cumartesi 07:18
07.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَٓاءٌ مِنْ نِسَٓاءٍ عَسٰٓى اَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُٓوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِۜ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْا۪يمَانِۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha iyi olabilirler;

 kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler.

 Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın.

 İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür!

 Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır."

(Hucurat Suresi, âyet:11)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Mü’min, mü’minin aynasıdır ve mü’min, mü’minin kardeşidir."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 49)

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 07:18
  1. 07.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hucurat 11
  3. kötü lakap
  4. alay etmek
  5. kötü ad
  6. Ayna

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