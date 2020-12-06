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İSLAM 06.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

06.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-06 07:49:00 -
06.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافاً مُضَاعَفَةًۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَۚ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz."

 (Âl-i İmrân Suresi - 130)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kim malını fâiz yoluyla artırırsa, onun âkıbeti mutlakâ malının azalarak iflâsa (fakirliğe) sürüklenmesidir.”

(İbn-i Mâce, Ticârât)

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