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06.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Eylül 2019 Cuma 07:53
06.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِۜ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا يَعْرُجُ ف۪يهَاۜ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur.

 Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.

 Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir.

 Allah yaptıklarınızı görmektedir."

(Hadid Suresi, âyet:4)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"İmam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: 'Sus!..' desen boş laf etmiş olursun." 

(Buhârî, Cuma 36; Müslim, Cuma 11)

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 07:53
  1. 06.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hadid 4
  3. hutbe okunurken konuşmak
  4. hutbeyi dinlemek

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