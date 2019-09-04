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04.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:37
04.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْۜ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَٓاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal   sonları gelirdi.

 Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız."

(Yunus Suresi, âyet:11)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim:

Konuştuğunuzda doğru söyleyin,

söz verdiğinizde sözünüzü tutun,

size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin,

iffetinizi koruyun,

gözlerinizi (bakılması yasak olandan) sakının

ve ellerinizi (haramdan) çekin."

(İbn Hanbel, v, 323)

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:37
  1. 04.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Yunus 11
  3. doğru söylemek
  4. iffet
  5. emanet
  6. söz vermek
  7. haram

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