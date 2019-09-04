04.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْۜ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَٓاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi.

Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız."

(Yunus Suresi, âyet:11) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim:

Konuştuğunuzda doğru söyleyin,

söz verdiğinizde sözünüzü tutun,

size (bir şey) emanet edildiğinde ona riayet edin,

iffetinizi koruyun,

gözlerinizi (bakılması yasak olandan) sakının

ve ellerinizi (haramdan) çekin."

(İbn Hanbel, v, 323)