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0 kan grubuna sahipseniz böyle beslenin

0 kan grubuna sahip insanlara faydalı ve zararlı besinleri sizler için araştırdık...

28 Aralık 2018 Cuma 19:20
0 kan grubuna sahipseniz böyle beslenin

Size faydalı olanlar bunlar:

Koyun, dana, sığır yani her türlü kırmızı et, 0 Grubunda olanlar için faydalıdır. Tek şart karıştırmamak. Yani sosis, salam, sucuk gibi karışık etle yapılan mamuller sakıncalı.. Bu gruptaki insanlar için bütün balıklar, tavuk, hindi, taze yumurta faydalıdır..

Zeytinyağı, keten ve ceviz yağı da..

Kavrulmamış kabak çekirdeği, lahana, enginar, marul, ıspanak, roka, maydonoz, pazı, kara ve kırmızı turp, pancar, kabak, soğan, sarmısak..

Zencefil, safran, kırmızı pul biber, keçiboynuzu, köri yani zerdeçal, kimyon, kuşburnu, mercanköşk, ıhlamur, keten tohumu..

Her türlü üzüm ve özellikle kara üzüm, her tür erik, kiraz, vişne, greyfurt, karadut, karpuz, mango, bal, madensuyu, yeşil çay faydalı..

Ah üzüm, iki gözüm..

Amerika’da yapılan bir çalışmada 14 gün boyunca her gün 2 bardak kara üzüm suyu verilen kişilerin kan plazmasındaki; E vitamini oranının % 13, Anti-kanserojen kapasitesinin %50, Nitrik asit üretiminin %70 arttığı belirlenmiştir. Bu sonuçla kara üzüm suyunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu ve anti-kanserojen etki yaptığı kesinleşmiş oldu. Kara üzüm suyunda bulunan flavanoidlerin damarlardaki tıkanmayı önlediği, ayrıca plazma oranını artırarak, antikansorejen maddelerin vücutta etkili olmasını sağladığı anlaşılmıştır.

Ve size zararlı olanlar

Bir süredir, dizi yazı şeklinde aktarıyoruz. Dikkate alıp almamak sizin bileceğiniz bir konu. Fakat eğer kan grubunuz (0) ise süt ve süt ürünleri size zararlıdır ama peynirler hariç. Karışık kırmızı ve beyaz etle yapılan sucuk, sosis, salam bilhassa zararlı..

Mısır, mısıryağı ve mısır unlu mamüller, rafine olmuş sıvı yağlar. Fabrika olgunlaştırması zeytinler, hazır turşular, dondurma, kavrulmuş kuruyemiş, kahve, yerfıstığı, siyah çay, buğday ve mısır nişastası..

Portakal, karnabahar, domates salçası, bayat yiyecekler, hazır gazlı yiyecek ve içecekler, tatlandırıcılar, glikoz, früktoz size zararlı..

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:25
  1. zararlı besinler
  2. faydalı besinler
  3. 0 kan grubu

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