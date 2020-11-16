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Aktüel Yemenliler, yaralı askerlerin tedavi için ülkeden ayrılmasını engelleyen BAE'ye bağlı güçleri protesto etti
Aktüel

Yemenliler, yaralı askerlerin tedavi için ülkeden ayrılmasını engelleyen BAE'ye bağlı güçleri protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:27:59 -
Yemenliler, yaralı askerlerin tedavi için ülkeden ayrılmasını engelleyen BAE'ye bağlı güçleri protesto etti

TAİZ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Hizam Emni güçlerinin, yaralı Yemen askerlerinin tedavi için ülkeden ayrılmasına izin vermemesi Taiz kentinde protesto edildi.

"Yaralılar Birliğinin" çağrısıyla düzenlenen eyleme onlarca kent sakini katıldı. Eylemde "GGK milisleri, BAE'nin talimatlarıyla yaralıları alıkoyuyor; tedavi için ülke dışına çıkmalarını engelliyor", "Yaralıların seyahatinin engellenmesi, suçtur" yazılı dövizler taşındı.

Yaralılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da 50 yaralı askerin maruz kaldığı durumun sorumluluğu, GGK'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ve Yemen hükümetine yüklendi.

Hükümet kaynaklarından 14 Kasım'da yapılan açıklamada, Taiz'de Husilerle girdikleri çatışmada yaralanan 50'den fazla askerin tedavi için kara yolu ile Umman'a gitmek istediği ancak GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinin askerlere izin vermediği belirtilmişti.

Aden'in doğusundaki bir kontrol noktasında Hizam Emni güçleri tarafından durdurularak pasaportlarına el konulan askerlerin, 15 saat boyunca orada bekletildiği, daha sonra Taiz yakınlarındaki bir bölgeye gönderildikleri aktarılmıştı.

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