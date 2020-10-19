  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de çöl çekirgeleri tarım arazilerini istila etti
Aktüel

Yemen'de çöl çekirgeleri tarım arazilerini istila etti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:58:29 -
Yemen'de çöl çekirgeleri tarım arazilerini istila etti

SANA (AA) - Yemen'in batı kesiminde, Husilerin elindeki bölgelerde çöl çekirgeleri tarım arazilerini istila etti.

Husilerin sözde Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Genel Müdürü Vecihi el-Mutevekkil, Husilere bağlı medyada yer alan açıklamasında, Hadramevt, Şebve, Marib ve Cevf'ten çöl çekirgelerinin geldiğini, Yemen'in batısındaki Sehl et-Tihami bölgesini istila ettiğini belirtti.

Hacce'den Hudeyde'ye uzanan Sehl et-Tihami bölgesinde tarım arazilerinin tehlike altında olduğunu ifade eden Mutevekkil, çekirgelerin yağış ve rutubetli hava ile yeşil bitkiler bulunmasından dolayı bu bölgelerde çoğalmaları için çevre şartlarının son derece uygun olduğunu söyledi.

Mutevekkil, çekirge istilası nedeniyle meydana gelecek ekonomik zararları önlemek için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Uzun süredir devam eden savaş nedeniyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veren milyonlarca Yemenli, gelirini tarımdan kazanıyor.

Her gün 150 kilometre yol kat edebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, Afrika'da yerel halkta paniğe neden oluyor. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu
Gündem

AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu

AK Parti'deyken terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelece..
Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık
Gündem

Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın savaş uçakları ile alçak uçuş yapmasının bir ..
PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı
Teknoloji

PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Oyun konsolu Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 8 bin 299 TL'den satışa sunulacak. Ancak PlayStation Türkiye, o tarihe kadar fiyatın değişebilece..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay