  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TÜSİAD Başkanı Kaslowski : "Ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, istişareyle ele alınmasından memnunuz"
Aktüel

TÜSİAD Başkanı Kaslowski : "Ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, istişareyle ele alınmasından memnunuz"

"(Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül'le yapılan görüşme) Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:45:37 -
TÜSİAD Başkanı Kaslowski : "Ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, istişareyle ele alınmasından memnunuz"

İSTANBUL (AA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le yaptığı toplantı sonrası konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Sayın bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı için içtenlikle teşekkür ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak
Gündem

Başbuğ operasyona dikkat çekti: Çok büyük bir plan bozulacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında, 2. Kandil olarak adlandırılan Sincar'a yapılacak bir operasyonla büyük planların bozul..
Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’
Dünya

Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirterek, ‘’Antonov kargo uçağı projesi de gün..
Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı
Gündem

Bakandan heyecanlandıran paylaşım! Yeni sürprizler ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, ‘Karahantepe’de muhtemelen Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim merkezine ulaşılacağı’ payla..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay