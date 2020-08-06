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Ekonomi

Toyota ve Honda "kar kaybı "bekliyor

Japon otomobil üreticisi firmalar 2020 mali yılında yüzde 60'ın üzerinde net kar düşüşü beklediklerini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:06:22 -
Toyota ve Honda "kar kaybı "bekliyor

TOKYO (AA) - Japonya’nın en yüksek hacimli iki otomobil üreticisi Toyota ve Honda, 2020 mali yılı için net kar seviyesinde yüzde 65'e yakın kayıplar beklediklerini bildirdi.

Toyota Motor, gruba ait küçük araç üreticisi Daihatsu ile kamyon üreticisi Hino firmaları dahil, şirket grubunun 1 Nisan-30 Haziran dönemini kapsayan ekonomik verilerini ve 2020 mali yıl tahminlerini yayımladı.

Markanın mevcut mali yıl ilk çeyreğindeki küresel araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 azalarak 1,85 milyona düştü.

Grup, Mart 2021’de sona erecek 2020 mali yılı için net karın yüzde 64,1 kayıpla 730 milyar yen (6,9 milyar dolar) seviyesine düşmesini bekliyor.

Daha önce 8,9 milyon olarak açıklanan 2020 mali yılı araç satış hedefi, Çin dahil bazı piyasaları talebi artırmasıyla 9,1 milyona yükseltildi.


- Honda da kayıp bekliyor


Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın ikinci en büyük hacimli otomobil imalatçısı Honda Motor, grubun 2020 mali yılı için net kar seviyesinde kayıp beklediğini duyurdu.

Honda Başkan Yardımcısı Seiji Kuraishi, düzenlediği online basın toplantısında, şirketin 2020 tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seiji, mevcut mali yılın ilk çeyreğinde, firmanın otomobil satışlarının yüzde 40 düşerek 792 bine, motosiklet satışlarının ise yüzde 62,3 düşerek 1,86 milyona gerilediği aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik dengeleri etkilediğini anımsatan Seiji, mevcut mali yılda net karın yüzde 63,8 kayıpla 165 milyar yen (1,56 milyar dolar) seviyesine düşmesini beklediklerini kaydetti.

Seiji, otomobil satışlarının yüzde 6,1 azalarak 4,5 milyona düşeceği, motosiklet satışlarının da yüzde 23,5 azalarak 14,8 milyona düşeceğini belirtti.


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