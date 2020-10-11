Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Husilere ait üçüncü İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maliki, İHA'nın Necran'daki sivil nesneler ve siviller hedef alınarak sistemli ve kasıtlı şekilde gönderildiğini ifade etti.

Koalisyon güçleri son 24 saat içinde, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki İHA'yı daha düşürdüklerini açıklamıştı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.⁧