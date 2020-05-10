Özel harekat polislerinden Türkiye'nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk'un ailesine ziyaret
MUĞLA (AA) - Muğla Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle Türkiye’nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk’un eşi Gülsüm Mayuk'un ailesini ziyaret ederek, çiçek verdi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesinde yaşayan, 1987 yılında Elazığ kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Türkiye'nin ilk özel harekat şehidi Yılmaz Mayuk’un eşi Gülsüm Mayuk ve annesi Ayfer Mayuk'u ziyaret etti.
Ekipler, Gülsüm ve Ayfer Mayuk'un Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülsüm Mayuk, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan özel harekat polislerine teşekkür etti.
Muğla Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle Trabzon'da terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e de çiçek gönderdi.