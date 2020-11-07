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Aktüel Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu
Aktüel

Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:06:35 -
Muş'ta çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

MUŞ (AA) - Muş'ta bir ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Ağartı köyünün Yeşil mezrasında besicilik yapan Mehmet Emin Sönmez’e ait bir evin kilerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede kilerin yan tarafında bulunan ahıra da sıçradı. İlk müdahaleyi yapan köy sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan telef olurken çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi de küle döndü.

Besici Sönmez, AA muhabirine, sabah başlayan yangını fark etmediğini, haberi komşularından aldığını anlatarak "80 küçükbaş hayvanım, 4 ton yem, ot biçme makinem, çamaşır makinem, 2 süt makinesi ve çok miktarda gıda malzememiz de tamamen yandı. Şu anda çok mağdurum. Devletimizin ve hayırseverlerin desteğini bekliyorum." dedi.

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