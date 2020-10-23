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Aktüel Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:27:16 -
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Az bulutlu ve açık hava beklenen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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