Mardin Ovası yer fıstığı ile tanıştı, verim yüzleri güldürdü

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de tarımsal üretimde önemli yere sahip Mardin Ovası'nda ilk kez deneme amaçlı üretilen yer fıstığı, verimiyle yüzleri güldürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönümlük Mardin Ovası yer fıstığı ile tanıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde merkez Artuklu ilçesinde çiftçi Fahri Yıldız'ın Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Küçükköy Mahallesi'ndeki arazisinin 20'şer dönümüne nisan ayından bu yana 3 farklı dönemde yer fıstığı ekildi.

Her bir üretimde dönüm başına 400 kilogram, toplamda ise 2,5 ton verim elde edildi.

Verimi ile üreticiyi sevindiren yer fıstığı, arpa ve mısır üreten çiftçiye düşük maliyetli üretimi ile daha yüksek gelir getirecek alternatif bir ürün olacak.

- "Çiftçimize önereceğiz"

Mardin Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin İmrak, AA muhabirine, çiftçi Fahri Yıldız'ın Mardin Ovası'nda bulunan arazisine deneme amaçlı yer fıstığı ektiklerini söyledi.

İlk ekimi nisan ayında pamukla, ikinci denemeyi haziran ayında arpa hasadından sonra, üçüncü denemeyi de buğday hasadından sonra yaptıklarını ifade eden İmrak, tarlaların yer fsıtığı üretimine elverişli olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

İmrak, "Esas bizi mutlu eden, sevindiren arpa yerine yaptığımız ekimin ana üründen de iyi olması. Özellikle daha iyi geliştiğini, daha verimli olduğunu gördük. Bu da bizi çok mutlu etti çünkü mısır üretimi çok fazla su istiyor. Elektrik gideri nedeniyle çiftçi bunu karşılamakta güçlük çekiyordu. Tüm bunlar maliyetin artmasına neden oluyordu. Mısırın yarısı kadar su tükettiğini, karının da mısırın iki katı olduğunu insanlar görecekler." ifadelerini kullandı.

"Yer fıstığı arpa ve mısırın yerine çok iyi bir alternatif ürün özelliği taşıyor." diyen İmrak, Mardinli çiftçileri alternatif, yeni ürünlerle tanıştırmayı arzuladıklarını aktardı.

İmrak, her bir deneme üretimini 20 dekarda gerçekleştirdiklerini, üç dönemde 60 dekarlık alanda ekim yaptıklarını belirterek, "Maliyeti çok düşük, neredeyse üçte bir düzeyinde maliyeti var dolayısıyla üçte ikilik kısmı çiftçinin cebine kar kalıyor. Bu da bizi çok sevindiren bir olay. Bu hasattan sonra çiftçimize önereceğiz. Tüccarlarımıza da çağrı yapıyoruz. Yer fıstığı alım ve satımı ile ilgilensinler." dedi.

Mardin Ovası'nın topraklarının bereketli olduğunu dile getiren İmrak, yer fıstığına da uygun olduğunu belirlediklerini kaydetti.

İmrak yer fıstığı üretiminin toprağı daha da verimli hale getirdiğini ifade etti.

- "Böyle bir verim beklemiyorduk"

Çiftçi Fahri Yıldız da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek ve tavsiyeleriyle yer fıstığı deneme üretiminde çok güzel verim aldıklarını söyledi.

Bu verimden sonra yer fıstığı üretimini sürdüreceğini dile getiren Yıldız, "Her dönemde güzel ürün elde ettik. Böyle bir verim beklemiyorduk. 'Çukurova'da yetişir Mardin'de yetişmez.' diyorlardı. Gördük ki Mardin Ovası'nda her ürün yetişir. Yeter ki bakılsın." şeklinde konuştu.































