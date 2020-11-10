  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak
Aktüel

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:17:17 -
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.

Geçici Başbakan Hassan Diyab, başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkede 14-29 Kasım tarihleri arasında genel karantinaya gidileceği ve birtakım kısıtlamalar getirileceğini belirten Diyab, "Lübnanlılar önlemlere uyarsa ve enfekte kişi sayısını azaltarak salgını kontrol altına almayı başarırız ve insanları kurtarmış oluruz." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın önlemlerin kaldırılmasına ve salgında kontrol kaybına neden olduğuna dikkati çeken Diyab, "Vaka sayılarında kırmızı seviyeye ulaştık." diye konuştu.

Hastanelerin kritik hastaları kabul edemediklerini ve tehlikeli bir aşamaya ulaştıklarını aktaran Diyab, Lübnan'daki Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi halinde karantina ve kısıtlamaların süresinin uzatılabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 732'ye, vaka sayısının 95 bin 355'e, iyileşenlerin sayısının da 52 bin 667'ye ulaştığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta
Siyaset

Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Jo..
ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçil..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay