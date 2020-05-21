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Libya ordusu, başkentin güneyindeki Esabia beldesini Hafter milislerinden kurtardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:48:26 -
Libya ordusu, başkentin güneyindeki Esabia beldesini Hafter milislerinden kurtardığını açıkladı.
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