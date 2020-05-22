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Kerkük'te petrol rafinerisine DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:50:43 -
Kerkük'te petrol rafinerisine DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde bir petrol rafinerisine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının, Kerkük'ün batısındaki Gurgaçal vadisi yakınında yer alan özel petrol rafinerisinin girişindeki güvenlik elemanlarını hedef aldığını söyledi.

Kemal, hafif silahların kullanıldığı saldırıda 1 güvenlik mensubunun öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Polis Müdürü Kemal, saldırıdan sonra kaçan teröristleri yakalamak için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı bilgisini verdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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