  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi
Aktüel

Karabük'te freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:36:42 -
Karabük'te freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te freni boşalan kamyonetin park halindeki 4 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'ne 78 AAP 308 plakalı kamyonetini park eden Metin Eren, indiği sırada araç hareket etti.

Hızlanan kamyonet, caddede park halindeki 2 otomobil ve 2 hafif ticari araca çarparak durabildi.

Aracını durdurmaya çalışan sürücü ise yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Caddede önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan'da ölü bulduk
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ermenistan'da ölü bulduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da görev yapan bir Rus askerinin ölü bulunduğunu duyurdu.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay