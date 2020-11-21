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Aktüel İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
Aktüel

İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:46:32 -
İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.


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