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Aktüel İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı
Aktüel

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:00:23 -
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini aştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 16'ya çıkarken, toplam vaka sayısı da 293 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 60 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 16'ya, vaka sayısı ise 293 bin 553'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 827'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 238 bin 643'e ulaştı.

- Aktif vaka sayısı düştü

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede geçen hafta 70 bini aşan aktif vaka sayısı 52 bin 894'e kadar düştü.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina uygulamasına gitmişti.




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