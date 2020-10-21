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Aktüel İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti
Aktüel

İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:15:00 -
İsrail medyası: İsrail'e ait uçak direkt uçuşla Hartum'a gitti

KUDÜS (AA) - İsrail'e ait bir uçağın ilişkileri normalleştirmek için devam eden temaslar kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'a indiği belirtildi.

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, İsrail'e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum'a gitti. Haberde, bu durumun ABD'nin ara buluculuğuyla Tel Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu kaydedildi.

Özel jetin yolcularına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, uçağın daha önce İsrail hükümetinin resmi temsilcileri tarafından ülke dışındaki görevlerde defalarca kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, uçağın birkaç saat sonra Tel Aviv'e döndüğü aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 19 Ekim Pazartesi günü İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, birkaç gün içinde Tel-Aviv ile Hartum arasında ilişkilerin tesis edildiğine dair resmi açıklama yapılacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün verdiği basın brifinginde, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerine başladıklarını duyurmuştu.

Ancak bunun nihai sonuca ulaşmasının İsrail'le normalleşme sürecine de bağlı olduğunu ifade eden Pompeo, Hartum yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu söylemişti.

Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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