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Aktüel İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:42:59 -
İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri ekim ayında abluka altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 466 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin geçen ay çoğunluğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'dan olmak üzere 466 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Batı Şeria'da 261, Doğu Kudüs'te 200, Gazze Şeridi sınırında da 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 63'ünün çocuk, 16'sının da kadın olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 40'ı kadın, 170'i çocuk olmak üzere 4 bin 500'e yakın Filistinli bulunuyor.

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