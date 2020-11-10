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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:48:48 -
İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Cenin kenti olmak üzere Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs’ten 2 kişi olmak üzere 15 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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