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Aktüel İran'daki ayrılıkçı Nidal Hareketi'nin lideri yakalandı
Aktüel

İran'daki ayrılıkçı Nidal Hareketi'nin lideri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:53:33 -
İran'daki ayrılıkçı Nidal Hareketi'nin lideri yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran'da faaliyet gösteren, ayrılıkçı Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Câb'ın emniyet güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığına ait internet sitesi "vaja.ir", ülkenin güneybatısındaki Ahvaz bölgesinde faaliyette bulunan ayrılıkçı Hareketin liderinin yakalandığını duyurdu.

Sitede ayrıca, Nidal Hareketi'nin, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldıran örgüt olduğu iddia edildi.

Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

- Nidal Hareketi

Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği amacıyla 1999 yılında kurulan Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri’l-Ahvaz (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

Nidal olarak bilinen örgüt, "Ahvazuna" isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

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