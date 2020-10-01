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Aktüel İran'da Kovid-19 kurallarına uymayanlara ceza verilecek
Aktüel

İran'da Kovid-19 kurallarına uymayanlara ceza verilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:36:03 -
İran'da Kovid-19 kurallarına uymayanlara ceza verilecek

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yükselişe geçmesi nedeniyle sağlık kurallarına uymayanlara ceza uygulanacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, salgın ve alınacak önlemlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Vakalar ve can kayıplarının artmaya devam ettiğini hatırlatan Ruhani, sağlık kurallarına uyulmamasının cezai müeyyideyi gerekli kıldığını ifade etti.

Özellikle gelecek aylarda soğuk algınlığı ve grip salgınıyla birlikte koronavirüsün daha tehlikeli hale geleceğini dile getiren Ruhani, daha fazla denetim ve sağlık kurallarına uymayanlara ceza verilmesinin zaruretine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu şartlarda kurallara uymayanlara ceza verilmesi daha zaruri hale geliyor. İdari, ticari ve umumi yerlerde sağlık kurallarına uymayanlara uygun cezalar verilecek. Tahran'da salgının daha tehlikeli hale gelmesi nedeniyle denetimler daha dikkatli ve ciddi yapılmalıdır."

Ruhani, cezalara ilişkin detay paylaşmazken, Kovid-19 kurallarına uymayanlara başka ülkelerde de ceza verildiğini hatırlattı.



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