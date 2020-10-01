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Aktüel İran'da 200 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı
Aktüel

İran'da 200 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:22:30 -
İran'da 200 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Deylem kentinde 200 dükkanın bulunduğu kent çarşısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Deylem Vali Yardımcısı Bakır Gilegir, "Sabah saatlerinde Deylem Çarşısı'nda çıkan yangın çarşının her yerini sardı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Çarşıda çoğunlukla tekstil ürünü satan 200 dükkanın bulunduğunu dile getiren Gilegir, "Deylem itfaiyesi yeterli olmadığı için Buşehr'den takviye ekipler de yangın söndürme faaliyeti için geldiler. Yangının çarşının civarındaki iş yerleri ve evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Gilegir, can kaybı veya maddi hasara ilişkin açıklama yapmazken, yangının çıkış sebebine dair de bilgi vermedi.


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