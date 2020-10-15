  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: "Sağlık tavsiyelerine uyulmazsa can kaybı iki katına çıkar"
Aktüel

İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: "Sağlık tavsiyelerine uyulmazsa can kaybı iki katına çıkar"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:48:41 -
İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi: "Sağlık tavsiyelerine uyulmazsa can kaybı iki katına çıkar"

ANKARA (AA) - İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Mesud Merdani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının endişe verici boyutlara ulaştığını ve tedbirlere riayet edilmemesi halinde yaklaşık 30 bin olan can kaybı sayısının iki katına çıkabileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya açıklama yapan Merdani, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde boş yatak kalmadığını ve salgın kaynaklı ölüm oranlarının yükseldiğini söyledi.

Seyahat uyarıları başta olmak üzere tüm tedbirlere herkes tarafından riayet edilmesi gerektiğini belirten Merdani, "Şimdiye kadar, sağlık personeli üzerindeki hastalık yükünü ve hastalık vakalarını azaltmaya yardımcı olabilmek için insanlara seyahat etmemeleri konusunda defalarca ricada bulunduk. Yine bu durumu iyileştirmeye yardımcı olmak için lütfen evde kalın." dedi.

Tedbirlere riayet edilmemesi halinde yaklaşık 30 bin olan can kaybı sayısının iki katına çıkabileceği uyarısında bulunan Merdani, "Öngörülerimize göre, sağlık tavsiyelerine uyulmaması halinde koronavirüs kaynaklı can kaybı iki katına çıkabilir." diye konuştu.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 349 oldu. Ülkede dün 279 can kaybı ve 4 bin 830 vaka tespit edilirken salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayıları kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar
Dünya

Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar

5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı Kenya'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bir caminin hoparlörden ezan okunmasına kısıtl..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay