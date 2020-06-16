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Aktüel

İran Genelkurmay Başkanı, askeri bütçenin artırılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:25:21 -
İran Genelkurmay Başkanı, askeri bütçenin artırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Meclisinden silahlı kuvvetlerin bütçesinin artırılmasını talep etti.

Mehr Haber Ajansına göre, İran Meclisi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Bakıri, "İhtiyaçlar göz önünde bulundurularak silahlı kuvvetlerin bütçesi artırılmalıdır. Meclisten bütçenin artırılmasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

İran'da, yapısal sorunlar ve ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik kriz giderek derinleşirken, Aralık 2019'da Devrim Muhafızları Ordusu'na 2020 bütçesinden ayrılan pay, 15 trilyon tümenden (yaklaşık 3,5 milyar dolar) 18 trilyon 315 milyar tümene (4,3 milyar dolar) çıkarılmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran'daki ekonomik krize rağmen ülkenin parasını Suriye, Yemen, Irak, ve Lübnan gibi ülkelerdeki askeri müdahalelerde harcaması nedeniyle eleştiriliyor.

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