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Aktüel İki gün önce kaybolan İsrail askerinin cesedi bulundu
Aktüel

İki gün önce kaybolan İsrail askerinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:12:47 -
İki gün önce kaybolan İsrail askerinin cesedi bulundu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, salı günü kaybolan bir askerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Günün erken saatlerinde ordu ile polis ortak güçleri, kaybolan askerin cesedini Hizma (Doğu Kudüs’ün kuzeyi) kontrol noktası yakınında buldu." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, 10 Kasım Salı gününden bu yana kayıp askerin yerinin tespit edilmesi için çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, askerin kimliği ve olaya ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

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