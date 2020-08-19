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Aktüel IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı
Aktüel

IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:46:15 -
IKBY, İran'ı bölgeye akan nehirlerin suyunu kesmekle suçladı

ERBİL (AA) - IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, İran'ın Sirvan ve Küçük Zap nehirlerinin suyunu, 3 yıldan bu yana yaz aylarında kestiğini, bunun da bölgede büyük zarara yol açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran, 3 yıldır ağustos ayının ortasında Sirvan ve Küçük Zap Nehri'nden gelen suyu kesiyor. Sudan gelen gelirimizi sıfıra düşürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın bölge için hayati öneme sahip suyu kesmesinin uluslararası yasalara aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nehir suları her iki ülkenin İran ve Irak'ın ortak mülküdür. Hiçbir ülkenin tek mülkü değildir. Nehir sularının tutulması nedeniyle yüz binlerce balık öldü. Bölgedeki çiftçilere büyük zararlar verdi ve ürünler kurudu."

Erbil yönetiminin suçlamasına ilişkin İran tarafından henüz bir açıklama gelmedi.


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