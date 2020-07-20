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Aktüel

Hakkari'de şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:13:31 -
Hakkari'de şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

KARAMAN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in şehadet haberi, Karaman'ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Musa ve Şengül Demir'e acı haberi verdi. Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olan şehit Demir'in, Kurban Bayramı'nda düğününün olacağı öğrenildi.

Bu arada Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay 1. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Hisar üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in şehit olduğu belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şehidin cenazesinin yarın Bozyaka köyünde defnedileceği belirtildi.

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