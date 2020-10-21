  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır liderleri görüştü
Aktüel

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır liderleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:21:51 -
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır liderleri görüştü

LEFKOŞA (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır liderleri GKRY'de bir araya geldi.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'de iş birliği çerçevesinde yapılan görüşmenin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.

Anastasiadis, üçlü işbirlikleriyle hedeflerinin Doğu Akdeniz’de "barış ve güvenliği" sağlamak olduğunu ve işbirliklerinin hiçbir ülkenin aleyhine olmadığını savundu.

Rum lider, GKRY, Yunanistan ve Mısır'ın, Türkiye’nin kapalı Maraş'taki faaliyetlerini, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ve Ege'deki faaliyetlerini şiddetle kınadığını belirtti.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı seçiminden çıkan sonucu da ele aldıklarını vurgulayan Anastasidis, muhataplarına yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a gayri resmi görüşme davetinde bulunduğunu aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de üçlü iş birliklerinin, çeşitli alanlardaki ortak vizyonlarını, bölgesel ve uluslararası konularda sahip oldukları tezlerdeki koordinasyonu oluşturduğunu ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Türkiye'yi "uluslararası hukuku ihlal" etmekle suçlarken, üçlü iş birliklerinde ortak pusulanın "barış" olduğunu öne sürdü.

Miçotakis, Yunanistan'ın Rum kesimine sürekli ve sarsılmaz bir şekilde desteklediğini kaydetti.

- Rum ve Yunan liderden "Tatar" konulu görüşme

Öte yandan, Miçotakis ile Anastasiadis, üçlü görüşme öncesi bir araya geldi.

İkili, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs görüşmeleri için kurulacak müzakere masasına, bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle gelmemesini umduklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi
Gündem

Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi

Türkiye'de ilk olarak Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleriyle ilgili ça..
Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri yurt dışındaki bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hüc..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay