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Aktüel

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü'nde online festival düzenleyecek

2020-04-27 12:36:49 -
Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü'nde online festival düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlaması kapsamında gerçekleştirdiği "Beş Konser Tek Akşam" etkinliğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle online gerçekleştirecek.

Online festival etkinliği kapsamında caz sanatçıları Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan performans sergileyecek.

Müzikseverlerin evlerinden çevrim içi takip edebileceği konser serisi, 30 Nisan'da sanatçıların kişisel hesapları üzerinden dinleyiciyle buluşacak.

Konserler 19.30'da başlayıp 23.10'da sona erecek.


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