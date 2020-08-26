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Ekonomi Benzine 21 kuruş zam
Ekonomi

Benzine 21 kuruş zam

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:15:32 -
Benzine 21 kuruş zam

ANKARA (AA) - Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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