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Aktüel 29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Aktüel

29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:53:46 -
29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29. Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nin iptal edildiğini belirtti.

Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek festivalin iptal edildiğini, üreticilerin ürünlerini pazarlayabilmesi için tedbirler aldıklarını söyledi.

Üreticilerin mağdur olmaması için 10-12 Ekim arasında kapalı pazar yerini tahsis edeceklerini aktaran Çolak, "Ürünler bereketli olsun diyoruz. Herkese hayırlı kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, Kaman cevizi almak isteyenlere pazar yerinde zabıta ekiplerinin de yardımcı olacağını dile getirerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.


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