Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Álvaro Negredo'nun bir golü 1.6 milyon TL!

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Álvaro Negredo beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

17 Nisan 2018 Salı 10:29
Álvaro Negredo'nun bir golü 1.6 milyon TL!

Siyah- Beyazlı takıma gelirken sadece ligde 35 gol atacağının sözünü veren İspanyol golcü lig, kupa ve Avrupa'da 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Negredo bu maçlarda sadece 14 gol atarak bekleneni veremedi.

Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro maaş alan Negredo'nun attığı her gol 1.6 milyon liraya geldi. Böylece İspanyol golcü beklenenden az gol atarak camiada hayal kırıklığına neden oldu.

GOMEZ&ABOUBAKAR'I ARATTI

Negredo Beşiktaş'ın son 2 sezondaki golcüleri Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun'un çok gerisinde kaldı. Gol bölgesindeki sıkıntıyı gideremeyen İspanyol golcü büyük eleştirilere neden oldu.

MAÇ BAŞINA 0,35 GOL ATTI

İspanyol golcü maç başına 0,35 gol atarak vasatın altında bir görüntü verdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Negredo konusunda sezon sonunda hasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:29
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda gözaltı var
    1. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    2. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    3. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    4. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    5. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    6. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    7. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    8. Hakkari'de park halindeki araç..
    9. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    10. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    11. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    12. Borsa günü düşüşle bitirdi
    13. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    14. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    15. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    16. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    17. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    18. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    19. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    20. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...