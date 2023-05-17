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Yaşam
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Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece

2023-05-17 16:44:38
Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece

Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar eksi 35 derecede zirve yaptı.

#1
Foto - Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece

Mayıs ayında eksi 35 derecede Ağrı Dağı zirvesine çıktılar.

#2
Foto - Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan biri grubu ağırladı.

#3
Foto - Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece

Mayıs ayında İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi.

#4
Foto - Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra zirvede eksi 35 derece ile karşılaştı.

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