2023-05-17 16:44:38 Zorlu tırmanış 6 saat sürdü! Mayıs ayında -35 derece
Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar eksi 35 derecede zirve yaptı.
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Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar eksi 35 derecede zirve yaptı.
Mayıs ayında eksi 35 derecede Ağrı Dağı zirvesine çıktılar.
Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan biri grubu ağırladı.
Mayıs ayında İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4 bin 200'e çıkıp mola verdi.
Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar 6 saatlik bir tırmanıştan sonra zirvede eksi 35 derece ile karşılaştı.
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