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Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

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Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

Reyhanlı saldırısı sanığı Mhirac Ural düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörist Ural'ın gözaltındaki fotoğrafları ortaya çıktı.

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#1
Foto - Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, “Mihrac Ural” kod adıyla tanınan Ali Kayalı’nın sınırdan kaçmaya hazırlandığı sırada güvenlik güçlerince yakalandığını duyurdu. Kayalı, 2013 yılında Suriye’nin Banyas bölgesinde sivillerin hayatını kaybettiği katliamın sorumluları arasında gösteriliyor.

#2
Foto - Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

Suriye kaynaklarında yer alan iddialara göre Ali Kayalı ve Önder Sığırcıoğlu, 2014-2024 yılları arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösterdi. İkilinin, yabancı istihbarat servisleriyle koordineli biçimde hareket ederek Türk istihbaratına bağlı unsurların kimlik ve bilgilerini sızdırdığı ileri sürüldü. Söz konusu faaliyetlerin, Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu bazı isimlerle kurulan işbirliği çerçevesinde yürütüldüğü iddia edildi.

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Foto - Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

1956’da Hatay’ın Antakya ilçesinde doğan Ali Kayalı, 1980 yılında Suriye’ye gitti. Daha sonra Suriye vatandaşlığına geçen Kayalı, Lazkiye’ye yerleşti.

#4
Foto - Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye’nin arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Kayalı, çeşitli saldırılar ve katliamlarla bağlantısı olduğu iddiasıyla uzun süredir aranıyordu.

#5
Foto - Terörist Mihraç Ural’ın fotoğrafları ortaya çıktı

Kayalı, 2013 yılının ortalarında Tartus vilayetine bağlı Banyas ilçesindeki el-Beyda köyünde yaklaşık 250 sivilin öldürüldüğü olayların başlıca sorumlularından biri olarak gösterildi. Bu olayların ardından “Banyas Kasabı” olarak anılan Kayalı, aynı yıl Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı planlamakla da suçlanıyordu.

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