Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Yozgat’ta 5 yıldır lavanta üretimiyle uğraştığını ifade eden girişimci Murat Özyılmaz da, “Bozkırda lavanta bahçesi oluşturmak için işe başladım. Önce bu lavanta fidelerimizi büyütmeye çalıştık, 5 yıl sonra da Yozgatlı hemşerilerimize görsel bir alan oluşturduk. Buraya gelin ve damatlar, fotoğraf tutkunları gelerek çok güzel hatıralar biriktiriyorlar. Lavanta bahçemize gelen vatandaşların olumlu dönüşleri oluyor. Böyle bir lavanta bahçesi kurduğumuz için bizi onure ediyorlar. Böyle güzel geri dönüşler almak da bizleri mutlu ediyor. Aylık 5 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Sosyal medyada takip sayımız 100 binlere ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız için buraya geldiklerinde eşsiz lavanta kokuları arasında çay ve yiyecek servislerimiz de oluyor. Tüm halkımızı buraya gelip güzel, eşsiz ortamı yaşamlarını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi. Lavantanın birçok sektörde kullanıldığını da anlatan Özyılmaz, bahçelerindeki lavantaların parfüm ve kolonya sektöründe kullanıldığını da sözlerine ekledi.