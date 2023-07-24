  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

2023-07-24 11:59:58
Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Bozkırın ortasında lavanta bahçesi oluşturdu, ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Yozgat’ta girişimci Murat Özyılmaz’ın bozkırı mora bürüyerek oluşturduğu lavanta bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

#2
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Yozgat’ta yaşayan 43 yaşındaki Murat Özyılmaz, merkeze bağlı Topçu köyünde 5 yıl önce 2 dönüm alana lavanta dikti. ‘Burada tutmaz’ diyenlere aldırış etmeden tamamen kendi imkanlarıyla lavanta bahçesini oluşturan Özyılmaz, adeta bozkırı renklendirdi.

#3
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Yozgat-Kayseri karayolu üzerine bulunan ve açık hava stüdyosunu andıran rengarenk mis kokulu lavanta bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her gün binlerce aracın geçtiği yol güzergahındaki lavanta bahçesi, seyahat edenler tarafından da ziyaret ediliyor.

#4
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Salıncakların, satış reyonlarının, fotoğraf çekim alanlarının bulunduğu lavanta bahçesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Lavanta bahçesine gelenler hem stres atıyor hem de günün yorgunluğunu bir nebze olsun üzerlerinden atıyor.

#5
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Tokat’tan akrabalarını ziyaret için geldiklerini söyleyen Kübra Gürel, “Burada bir lavanta bahçesi olduğunu öğrendik ve burayı görmek için geldik. Daha arabadan inmeden lavantanın muhteşem kokusunu hissettik. Lavantaların da şifasını bildiğimiz için gezmek istedik. Lavantaların farklı tonlarını gördük, oldukça büyüleyiciydi. Biz de fotoğraf çekindik. Çok güzel bir platform oluşturmuşlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi.

#6
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Ankara’dan aile ziyareti için geldiklerini ve yolda gördükleri lavanta bahçesini ziyaret ettiklerini belirten Erhan Bayındır ise, “Buradan geçerken bahçeyi görüyorduk ama bir türlü uğramak kısmet olmamıştı. Bugün ziyaret ettik. Bahçeyi inceledik, fotoğraf çektirdik ve buradan güzel hatıralarla gidiyoruz. Yozgat için çok güzel olmuş, iyi bir girişimcilik örneği olmuş.” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Ziyarete giden gidene! ‘Burada tutmaz’ dediler ama sonuç müthiş

Yozgat’ta 5 yıldır lavanta üretimiyle uğraştığını ifade eden girişimci Murat Özyılmaz da, “Bozkırda lavanta bahçesi oluşturmak için işe başladım. Önce bu lavanta fidelerimizi büyütmeye çalıştık, 5 yıl sonra da Yozgatlı hemşerilerimize görsel bir alan oluşturduk. Buraya gelin ve damatlar, fotoğraf tutkunları gelerek çok güzel hatıralar biriktiriyorlar. Lavanta bahçemize gelen vatandaşların olumlu dönüşleri oluyor. Böyle bir lavanta bahçesi kurduğumuz için bizi onure ediyorlar. Böyle güzel geri dönüşler almak da bizleri mutlu ediyor. Aylık 5 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Sosyal medyada takip sayımız 100 binlere ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız için buraya geldiklerinde eşsiz lavanta kokuları arasında çay ve yiyecek servislerimiz de oluyor. Tüm halkımızı buraya gelip güzel, eşsiz ortamı yaşamlarını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi. Lavantanın birçok sektörde kullanıldığını da anlatan Özyılmaz, bahçelerindeki lavantaların parfüm ve kolonya sektöründe kullanıldığını da sözlerine ekledi.

İsveç'te Kur'an yakan Momika'ya Hristiyan dükkan sahibinden alkışlanan tepki!
Dünya

İsveç'te Kur'an yakan Momika'ya Hristiyan dükkan sahibinden alkışlanan tepki!

İsveç’teki Irak Başkonsolosluğu binası önünde yüce Kur'an'ı yakan Salwan Momika’ya, Hristiyan bir market sahibinden tokat gibi tepki geldi...
Altın ve para piyasaları: Haftaya altın için bunları bekleyin! Uzman isimlerden tahmin gündeme oturdu
Ekonomi

Altın ve para piyasaları: Haftaya altın için bunları bekleyin! Uzman isimlerden tahmin gündeme oturdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ve piyasalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı...
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e büyük şok! Bakalım şimdi ne halt edecekler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) harekete geçti. Teşkilattan yapılan yazılı açıkla..
İhracatta anlaşmanın miktarı cumhuriyet rekoru kıracak! Türkiye duyurusu: Hedef 2023'te
Ekonomi

İhracatta anlaşmanın miktarı cumhuriyet rekoru kıracak! Türkiye duyurusu: Hedef 2023'te

Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi peş peşe adımlar: En büyük anlaşmayı Suudi Arabistan yapan Türkiye yeni..
iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor
Teknoloji

iPhone'un sevilen özelliği Android'e geliyor

Acil durum uydu bağlantısı kademeli olarak Android 14 ile birlikte geliyor.
İsveç'ten 'çevir kazı yanmasın' açıklaması
Dünya

İsveç'ten 'çevir kazı yanmasın' açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret iç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23