Ziyaretçi akınına uğruyor! Türkiye'nin gizemli obruğu: Yeşilgöz

Yürütülen çalışmaların bölge ve şehir için önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin en güzel turizm alanlarından Yeşilgöz'ün katma değerini artırmak için başlattığımız ikinci etap çalışmaları hızla ilerliyor. Restoranın inşasında önemli aşama kat edildi. İnşallah devamında kazandıracağımız sosyal donatılarla Yeşilgöz özelinde Kahramanmaraş'ımızın turizm potansiyelini daha da artıracağız. Şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin sayısını artırarak ekonomimize de önemli katkı sağlayacağız. Şehrimizdeki doğal güzellikleri turizme kazandırmak için çok ciddi projelerimiz var. İnşallah bunları bir bir hayata geçirerek sadece komşu şehirlerimizden değil Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize ziyaretçi çekeceğiz” ifadelerini kullandı.