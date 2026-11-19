Kardeşlerin arasına kara kedi girdi! Özgür Özel'in kararı DEM'i üzdü
Terör örgütü PKK’nın lağvedilmesi gündemde yokken, DEM Parti de Kandil’in sözcüsü gibi çalışırken, neredeyse her gün “Kürt Meselesi” üzerinden edebiyat yapıp DEM’in kuyruğundan ayrılmayan Özgür Özel, örgütün lağvedilmesi kararlaştırılıp DEM Parti, “Türkiye’yi böldürmeyeceğiz” demeye başlayınca adeta ittifakı yıktı. Terörsüz Türkiye sürecine katkı sağlamayan Özgür Özel ve Yeni Partililer, DEM’i hayal kırıklığına uğrattı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, konuya ilişkin açıklama yaptı.