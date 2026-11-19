Aksaray’da görenleri şaşırtan tablo: 1970’te başlayan 56 yıllık göç hikayesi! 7 bin nüfuslu köy İngiltere’ye taşındı
Bir zamanlar geçim derdiyle başlayan göç, koskoca bir köyün kaderini değiştirdi. Aksaray'ın Yuva köyünden 1970'li yıllarda İngiltere'ye çalışmaya giden vatandaşlar, yıllar içinde ailelerini ve yakınlarını da yanlarına aldı. Aradan geçen 56 yılda köyün yaklaşık 6 bin 500 sakini İngiltere'ye yerleşti. Bugün 7 bin nüfuslu köyde sadece 500-600 kişi hayatını sürdürürken, yaz aylarında gurbetçilerin gelişiyle sokaklar yeniden hareketleniyor.