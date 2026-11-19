İşçi olarak gidenler de oldu, giderken ailelerini de götürdüler. Hatta burada 500 bile nüfus yok. Birçoğu da Aksaray'a taşındı. Yazın burada hep yabancı plaka görürsünüz. Cıvıl cıvıl olur. İzine geliyorlar, izinlerini yapıp giderler" diye konuştu.