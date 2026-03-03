  • İSTANBUL
ABD kendi vatandaşını yüzüstü bıraktı! ‘Can güvenliğinizi garanti edemeyiz’
ABD kendi vatandaşını yüzüstü bıraktı! 'Can güvenliğinizi garanti edemeyiz'

İran’ın misilleme dalgası ve bölgedeki askeri hareketlilik, ABD’nin İsrail’deki vatandaşlarına yönelik koruma kalkanını düşürmesine neden oldu. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yayımlanan acil mesajda, hükümetin şu aşamada bir tahliye operasyonu yürütecek konumda olmadığı resmen itiraf edildi. Washington’dan gelen bu "havlu atma" niteliğindeki açıklama, İsrail’de mahsur kalan binlerce Amerikan vatandaşı arasında paniğe neden oldu.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan resmi mesajda, ABD hükümetinin Amerikalıların İsrail’den tahliyesine veya ayrılmalarına doğrudan yardım edemeyeceği vurgulandı. Vatandaşlara "kendi güvenlik planlarınızı oluşturun" tavsiyesi verilirken, büyükelçiliğin lojistik bir destek sağlamayacağı net bir dille ifade edildi.

Aydınlık'ın aktardığına göre, Mesajda, İsrail’den ayrılmak isteyenlerin Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı’na giden servis araçlarını kullanabileceği bilgisi paylaşıldı. Ancak ABD tarafı, bu servis araçlarını bile önermediğini belirterek, "Bu seçeneği kullanarak ayrılmayı tercih ederseniz, ABD hükümeti güvenliğinizi garanti edemez." uyarısında bulundu.

İsrail'den kaçış rotası arayanlar için bir diğer seçenek olarak Ürdün sınırı gösterildi.

Duyuruya göre, Eilat’a giden servisleri kullanan yolcuların oradan bağımsız olarak (taksiyle) Yitzhak Rabin Sınır Kapısı’na ulaşmaları gerekiyor.

Ancak hiçbir güvence verilmemesi, Amerikalıların bölgedeki güvenlik boşluğunda yapayalnız kaldığını bir kez daha tescilledi.

