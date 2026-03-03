ABD kendi vatandaşını yüzüstü bıraktı! ‘Can güvenliğinizi garanti edemeyiz’

İran’ın misilleme dalgası ve bölgedeki askeri hareketlilik, ABD’nin İsrail’deki vatandaşlarına yönelik koruma kalkanını düşürmesine neden oldu. ABD’nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yayımlanan acil mesajda, hükümetin şu aşamada bir tahliye operasyonu yürütecek konumda olmadığı resmen itiraf edildi. Washington’dan gelen bu "havlu atma" niteliğindeki açıklama, İsrail’de mahsur kalan binlerce Amerikan vatandaşı arasında paniğe neden oldu.